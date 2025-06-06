Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых БПЛА, атаковавших Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 6 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

В частности, ранее ночью Собянин сообщил о ликвидации шести беспилотников, летевших на Москву. Чуть позже стало известно об уничтожении еще трех БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Между тем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне отражения атак БПЛА ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.