Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Аналогичные ограничения были введены этой ночью в аэропорту Калуги и Саратова. Они продолжают действовать в этих воздушных гаванях на момент публикации.

Ранее в Домодедово опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.