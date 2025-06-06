Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к Московскому региону в ночь на пятницу, 6 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков дронов, ситуация под контролем.

Этой ночью российские силы ПВО уже уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Спецслужбы сразу же прибыли на место падения БПЛА.

В связи с отражением вражеской воздушной атаки в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения на полеты.