06 июня, 03:57Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к Московскому региону в ночь на пятницу, 6 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков дронов, ситуация под контролем.
Этой ночью российские силы ПВО уже уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Спецслужбы сразу же прибыли на место падения БПЛА.
В связи с отражением вражеской воздушной атаки в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения на полеты.