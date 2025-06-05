Беспилотники атаковали Ростовскую область

Фото: министерство обороны РФ

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Из-за падения обломков дрона в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачной. В частности, в одном из домов оказалась частично разрушена кровля, а в другом – порваны электропровода, разбиты окна и автомобиль, разрушен сарай. Кроме того, загорелась легковая машина, припаркованная возле местного магазина.

Согласно информации оперативных служб, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников на территории одного из районов Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Еще одна атака БПЛА произошла в Запорожской области. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе, в результате пострадала женщина 1948 года рождения.