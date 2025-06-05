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Новости

01:22

Происшествия

ПВО уничтожила несколько беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников на территории одного из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Вечером 4 июня средства ПВО уничтожили в общей сумме 29 вражеских БПЛА над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, массированная воздушная атака ВСУ зафиксирована в Херсонской и Запорожской областях. На фоне прилетов БПЛА в некоторых районах наблюдаются отключения электричества.

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