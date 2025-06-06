Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры безопасности объявили в аэропортах Москвы на фоне отражения вражеской атаки БПЛА.