06 июня, 04:20Транспорт
Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Внуково
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры безопасности объявили в аэропортах Москвы на фоне отражения вражеской атаки БПЛА.