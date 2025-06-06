Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 17:55

Транспорт

Временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данная мера объявлялась в 17:51 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов самолетов. Однако уже через несколько минут все ограничения были отменены.

Ограничения действовали в связи с атакой БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, сперва средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, атаковавший столицу.

Через несколько минут мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, направлявшихся в сторону Московского региона. На месте падения фрагментов беспилотников сейчас задействованы специалисты экстренных служб.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика