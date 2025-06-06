06 июня, 17:55Транспорт
Временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данная мера объявлялась в 17:51 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов самолетов. Однако уже через несколько минут все ограничения были отменены.
Ограничения действовали в связи с атакой БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, сперва средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, атаковавший столицу.
Через несколько минут мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, направлявшихся в сторону Московского региона. На месте падения фрагментов беспилотников сейчас задействованы специалисты экстренных служб.