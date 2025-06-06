Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Московский регион, 6 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работу ведут сотрудники экстренных служб.

Немногим ранее Собянин заявил об одном сбитом БПЛА, который атаковал Москву. Он подчеркнул, что экстренные службы работают на месте ЧП.

В свою очередь, в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Как уточнили в Росавиации, меры распространялись на авиагавани для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Кроме того, в ночь на 6 июня Собянин сообщил, что была отражена атака вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.