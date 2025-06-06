Четыре автомобиля повреждены при падении обломков БПЛА в Калужской области

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Силы ПВО сбили ночью пять беспилотников на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области. Обломки одного из дронов упали на дорогу. Предварительно, незначительно повреждены четыре автомобиля, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения БПЛА уже работают оперативные группы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в Тульской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Всех пострадавших доставили в больницу.

Еще одна атака БПЛА произошла минувшей ночью в Энгельсе. В результате удара беспилотника повреждения получил многоквартирный жилой дом. Никто из мирных жителей не пострадал.