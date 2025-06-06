ПВО отразила ночью атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили прошедшей ночью воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Вражеские беспилотники были сбиты в Шолоховском районе, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", – добавил он.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул на одном из промышленных предприятий в Энгельсе при воздушной атаке украинского беспилотника. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, еще одна атака БПЛА зафиксирована этой ночью в Тульской области. При воздушной атаке пострадали трое местных жителей, их уже доставили в больницу.