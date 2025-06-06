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02:57

Происшествия

Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Курской области

Фото: 123RF/savmaster

В результате удара украинского беспилотника пострадал 38-летний житель деревни Сухая Рыльского района Курской области. О происшествии рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Во время атаки мужчина находился в автомобиле. Специалисты уже оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

"Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи окажут всю необходимую помощь!" – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее женщина получила ранения в результате атаки вражеского БПЛА в Запорожской области. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Пострадавшую 1948 года рождения доставили в местную больницу.

Помимо этого, украинские беспилотники дважды атаковали автомобиль со съемочной группой телеканала "Звезда" в Алешках Херсонской области. В результате пострадал сопровождающий, сама машина сгорела.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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