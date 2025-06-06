Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Калуги

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Ограничения на полеты отменены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Теперь воздушная гавань вновь открыта на прием и выпуск авиарейсов.

Временные ограничения вводились на работу аэропорта Калуги в ночь на 6 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в этом регионе.

Ранее аналогичные меры безопасности также отменили и в саратовском аэропорту.