06 июня, 06:05Транспорт
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на полеты отменены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Теперь воздушная гавань вновь открыта на прием и выпуск авиарейсов.
Временные ограничения вводились на работу аэропорта Калуги в ночь на 6 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в этом регионе.
Ранее аналогичные меры безопасности также отменили и в саратовском аэропорту.
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