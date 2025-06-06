06 июня, 05:44Транспорт
Аэропорт Саратова вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: depositphotos/mike_kiev
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в саратовском аэропорту. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее ночью аналогичные ограничения также вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в связи с отражением атаки вражеских БПЛА на столичный регион.
Тем не менее ближе к утру ограничения в московских аэропортах также были отменены.