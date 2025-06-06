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06 июня, 18:32

Мэр Москвы

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 6 июня уничтожили еще один беспилотник, который атаковал столичный регион, сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – передал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Вечером 6 июня средства ПВО Минобороны РФ уничтожили один БПЛА, атаковавший Москву. Кроме того, были сбиты два беспилотных летательных аппарата, летевших на столичный регион.

Из-за работы ПВО в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Меры объявлялись в 17:51 по московскому времени, но спустя несколько минут все ограничения были отменены.

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