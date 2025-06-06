Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в калужском аэропорту Грабцево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры уже применялись в воздушной гавани в ночь на 6 июня. Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты для обеспечения безопасности полетов. Все ограничения были отменены только к утру.

В настоящее время также действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.