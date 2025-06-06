Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 19:38

Транспорт

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в калужском аэропорту Грабцево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры уже применялись в воздушной гавани в ночь на 6 июня. Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты для обеспечения безопасности полетов. Все ограничения были отменены только к утру.

В настоящее время также действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика