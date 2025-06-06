Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет на использование воздушного пространства вводился 6 июня для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения вводились из-за атаки БПЛА на Москву. В частности, российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить один беспилотник, атаковавший столичный регион, заявлял Сергей Собянин. В свою очередь, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

