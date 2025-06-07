00:22Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент обе воздушные гавани закрыты на посадку и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
В последний раз аналогичные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером пятницы, 6 июня.
Они были объявлены на фоне отражения очередной атаки БПЛА на Московский регион. Вскоре после этого меры безопасности в авиагаванях отменили.