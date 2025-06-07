03:12Транспорт
Временные ограничения на полеты введены в Шереметьево
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения введены в московском аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань закрыта на прием и выпуск авиарейсов.
Такие же ограничения вводились этой ночью в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский в связи с угрозой атаки вражеских беспилотников в Московском регионе.
Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного дрона, направлявшегося в сторону столицы. После этого ограничения в аэропортах сняли.
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