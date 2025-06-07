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03:12

Транспорт

Временные ограничения на полеты введены в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения введены в московском аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань закрыта на прием и выпуск авиарейсов.

Такие же ограничения вводились этой ночью в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский в связи с угрозой атаки вражеских беспилотников в Московском регионе.

Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного дрона, направлявшегося в сторону столицы. После этого ограничения в аэропортах сняли.

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