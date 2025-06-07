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01:48

Транспорт

Ограничения отменены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/nkooume

Калужский аэропорт Грабцево отменил ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, продлились около шести часов.

Ранее самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области. В результате пострадал пилот, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, пилот допустил касание самолета с линией электропередачи, после чего борт упал и загорелся.

Еще один инцидент случился на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск. В салоне произошло задымление и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади.

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