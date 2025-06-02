Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025"

В финал московского этапа чемпионата "Абилимпикс-2025" вышли 912 участников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, отборочный тур проходил в мае. Заявки на участие подали свыше 1,6 тысячи москвичей с особенностями здоровья. Конкурсанты соревновались в различных направлениях рынка труда. Мастерство участников оценивали более 300 работодателей и экспертов.

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