На станции метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии завершены монолитные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строящейся станции метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии завершились монолитные работы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Станция "Звенигородская" строится в рамках первого этапа создания Рублево-Архангельской линии метро. К настоящему времени уже готовы основные конструкции платформы, возводятся оба вестибюля", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, в настоящее время уложено порядка 13,5 тысячи кубометров бетона, то есть треть от запланированного объема. Также строители приступили к черновым архитектурно-отделочным работам на нижних отметках комплекса и на платформе. Кроме того, ведет подготовка к устройству инженерных сетей.

"Общая длина станционного комплекса, заложенного на глубине более 20 метров, достигает 250 метров", – добавил вице-мэр.

Новая станция откроется в Хорошёво-Мнёвниках недалеко от пересечения с улицей Шеногина, Шелепихинским шоссе и 1-м Силикатным проездом. Удобный выход к жилым кварталам, транспортным остановкам и другим городским объектам обеспечат два подземных вестибюля.

Как рассказал гендир АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, на "Звенигородской" специалисты уже установили защитные конструкций котлована. Во время работ были убраны порядка 186 тысяч кубометров грунта. Некоторую часть обратно засыпят, а другую – утилизируют по экостандартами.

Гаман добавил, что станция метро будет островного типа. Отделку выполнят алюминиевыми деталями светло-серого цвета, установят архитектурную подсветку. Он уточнил, что отличительной чертой платформы будет плавный переход колонн арочных проемов к путевым стенам.

Ранее сообщалось, что для продления Сокольнической линии метро в Ярославский район Москомархитектура начала подготовку проекта планировки территории. Согласно проекту планировки территории специалисты проложат линию под парком "Лосиный остров", не нарушая его границы. Это решение обусловлено экологическими аспектами.

По словам Ефимова, на Сокольнической линии возведут две станции – "МГСУ" и "Ярославскую". Новые станции позволят улучшить транспортную инфраструктуру и создадут более удобные и быстрые маршруты для горожан. Ожидается, что жители Ярославского района будут тратить от своих домов до станций всего 5–10 минут.