17 июня, 22:23Транспорт
Поезда в центр Москвы временно не будут останавливаться на станции Перерва МЦД-2
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Составы временно не будут останавливаться на станции Перерва второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В скором времени вместо старой станции появится новый городской вокзал, благодаря которому поездки тысяч пассажиров станут комфортнее. РЖД совместно с правительством Москвы постараются оперативно провести строительные работы. Из-за этого нужно закрыть одну из платформ.
На период проведения работ движение всех составов на данном участке будет сохранено. Они будут курсировать с обычными интервалами.
Однако с 20 июня пассажиры должны отправиться с платформы "на Подольск" до Курьянова и бесплатно пересесть на встречный поезд, чтобы добраться до центра Москвы со станции Перерва. Для того чтобы добраться до Перервы из Подольска, пассажирам нужно дойти до станции Депо и сесть в поезд обратного направления.
При этом составы до Подольска будут курсировать в обычном режиме.
В департаменте напомнили, что на обеих станциях одна островная платформа. В связи с этим пассажирам посоветовали для пересадки перейти с одной стороны платформы на другую. Для удобства граждан на станциях появятся плакаты с маршрутами проезда. Столичный Дептранс порекомендовал ознакомиться с ними, чтобы сориентироваться на месте.
По итогам реставрации на станции появятся два современных пассажирских вестибюля. Кроме того, специалисты создадут безопасный крытый пешеходный переход, протяженность которого составит около 300 метров.
Также на станции начнут работать эскалаторы и лифты, будут оборудованы билетные кассы, терминалы и туалетные комнаты. Вместо двух береговых платформ будет создана одна островная. Ее снабдят защитным навесом по всей длине, которая составит 276 метров. По ширине она будет достигать девяти метров.