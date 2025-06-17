Поезда в центр Москвы временно не будут останавливаться на станции Перерва МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Составы временно не будут останавливаться на станции Перерва второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В скором времени вместо старой станции появится новый городской вокзал, благодаря которому поездки тысяч пассажиров станут комфортнее. РЖД совместно с правительством Москвы постараются оперативно провести строительные работы. Из-за этого нужно закрыть одну из платформ.

На период проведения работ движение всех составов на данном участке будет сохранено. Они будут курсировать с обычными интервалами.

Однако с 20 июня пассажиры должны отправиться с платформы "на Подольск" до Курьянова и бесплатно пересесть на встречный поезд, чтобы добраться до центра Москвы со станции Перерва. Для того чтобы добраться до Перервы из Подольска, пассажирам нужно дойти до станции Депо и сесть в поезд обратного направления.

При этом составы до Подольска будут курсировать в обычном режиме.

В департаменте напомнили, что на обеих станциях одна островная платформа. В связи с этим пассажирам посоветовали для пересадки перейти с одной стороны платформы на другую. Для удобства граждан на станциях появятся плакаты с маршрутами проезда. Столичный Дептранс порекомендовал ознакомиться с ними, чтобы сориентироваться на месте.



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По итогам реставрации на станции появятся два современных пассажирских вестибюля. Кроме того, специалисты создадут безопасный крытый пешеходный переход, протяженность которого составит около 300 метров.

Также на станции начнут работать эскалаторы и лифты, будут оборудованы билетные кассы, терминалы и туалетные комнаты. Вместо двух береговых платформ будет создана одна островная. Ее снабдят защитным навесом по всей длине, которая составит 276 метров. По ширине она будет достигать девяти метров.