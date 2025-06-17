Реконструкция началась на станции МЦД-2 Перерва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы и специалисты ОАО "РЖД" начали готовиться к масштабному обновлению станции МЦД-2 Перерва. Вместо устаревшей инфраструктуры там планируется создать современный городской вокзал, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Уточняется, что в течение последних 5 лет число людей, проживающих возле этой станции, увеличилось более чем на 30 тысяч человек. Такой показатель можно сравнить с возникновением небольшого самостоятельного города, подчеркнули в департаменте.

На сегодняшний день Перерва служит связующим звеном для трех крупных районов – Марьино, Люблино и Печатники. На их территории проживают более полумиллиона человек. Учитывая далекое расположение метро, станция представляет собой ключевой транспортный объект для многих горожан.

В связи с этим на станции решено создать пространство, которое могло бы сохранять пропускную способность на долгие годы вперед. Общая площадь новой пассажирской инфраструктуры будет близка к 5 тысячам квадратных метров, уточнила пресс-служба РЖД.

По итогам реставрации на станции появятся 2 современных пассажирских вестибюля. Кроме того, специалисты создадут безопасный крытый пешеходный переход, протяженность которого составит около 300 метров. Он позволит поддерживать комфортную связь между районами Марьино и Печатники в любую погоду, а также даст пассажирам возможность удобно выходить на улицы Иловайская и Шоссейная.

Также на станции начнут работать эскалаторы и лифты, будут оборудованы билетные кассы, терминалы и туалетные комнаты. Вместо двух береговых платформ будет создана одна островная. Ее снабдят защитным навесом по всей длине, которая составит 276 метров. По ширине она будет достигать 9 метров.

При этом строительство новой платформы и моста будет идти неподалеку от действующих. Таким образом пассажиры смогут продолжать пользоваться станцией в период реконструкции.

"Сейчас станцией пользуются 4,1 тыс. пассажиров ежедневно. Наша цель – привести инфраструктуру к единым высоким стандартам Московского транспорта, обеспечить москвичей качественным сервисом на всем маршруте поездки. <...> Мы продолжаем масштабную работу по комплексному обновлению станций МЦД по поручению Сергея Собянина", – цитирует департамент заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вместе с тем специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок территории возле 10 станций. Главной задачей данных работ станет улучшение транспортной и пешеходной доступности объектов. В результате там появятся не только удобные подходы к станциям, но и зоны для отдыха, а также спортивные и детские площадки.