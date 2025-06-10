Сергей Собянин: к станции Поклонная МЦД-4 будет построена подъездная дорога

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Подъездная дорога появится возле станции Поклонная МЦД-4, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Проект планировки участка улично-дорожной сети предусматривает не только постройку подъездной дороги, но и строительство проектируемого проезда № 1 длиной 430 метров, по одной полосе в каждом направлении.

Также будет проведена реконструкция бокового проезда проспекта Генерала Дорохова общей протяженностью 470 метров, по одной полосе в каждую сторону.

"Для наземного транспорта и пассажиров обустроят дополнительные светофоры, современные остановки, пешеходные тротуары и переходы. Территорию благоустроят и озеленят", – уточнил мэр.

Кроме того, специалисты благоустроят территории у станций МЦД и МЦК Новохохловская. Там появятся удобные проходы и маршруты вдоль железнодорожных путей.

Рабочие установят свыше 50 уличных торшеров, ограждения и дополнительные светофоры со звуковой и световой сигнализацией. Также планируется заменить около 700 квадратных метров тротуарного покрытия.

