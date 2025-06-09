Территорию благоустроят возле трех станций столичного метрополитена

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Второй этап благоустройства запланирован на территориях возле трех станций метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Основная задача – улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним", – рассказал вице-мэр.

Речь идет о станциях "Достоевская", "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская". В границы работ у строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метрополитена вошли Олимпийский проспект, улицы Щепкина, Дурова и Селезневская, переулки Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский.

Здесь будут оптимизированы улицы, расширены по возможности пешеходные зоны, уложен асфальт на тротуарах и проезжей части, а также установлены новые энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах.

"Организуем парковочные карманы, смонтируем современные остановочные павильоны", – добавили в пресс-службе.

У метро "Университет Дружбы Народов" на улице Островитянова заменят дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, а также установят новые фонари. При этом около метро "Корниловская" возведут удобные пешеходные маршруты и подъезды для машин.

"Дополнительно озеленим территории: разобьем газоны и высадим зеленые насаждения", – заключили в комплексе городского хозяйства.

Благоустройство территории ожидается и у станций МЦД и МЦК Новохохловская. Здесь запланировали обустроить удобные проходы и маршруты вдоль ж/д путей. Также рабочие установят свыше 50 уличных торшеров, ограждения и дополнительные светофоры со звуковой и световой сигнализацией. Будут заменены еще около 700 квадратных метров тротуарного покрытия.

