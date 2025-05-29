Фонтан площадью более 3,2 тыс "квадратов" обустроят в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фонтан с большим зеркалом водной глади появится на центральной площади перед Большой спортивной ареной Олимпийского комплекса "Лужники". Его площадь составит более 3,2 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Работы проведут в рамках первого этапа благоустройства территории спорткомплекса. Основная задача проекта состоит в создании нового городского пространства.

Фонтан будет неглубоким и вровень с покрытием площади. После спуска из него вод на площадке можно будет организовывать фестивали и другие мероприятия. Летом у фонтана будут размещать места для отдыха, а зимой там планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в Москве.

Специалисты устроят фонтан по принципу "инфинити пул". Он будет представлять собой искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чащу и переливаться в лотки, которые располагаются по периметру, а из них вода будет уходить в накопительные емкости и возвращаться при помощи насосов. Сооружение планируется сделать звуковым и с подсветкой.

Кроме того, специалисты оборудуют фонтан с разными форсунками. Всего будет сделано более 190 наклонных струйных, около 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых.

В настоящее время уже разработан котлован и завершаются монолитные работы по устройству технического помещения, где установят насосы, компенсационные емкости, оборудование для очистки и обеззараживания воды, системы управления и контроля ее уровня.

В скором времени мастера начнут проводить работы по облицовке парапетов чаши гранитными плитами, а после этого приступят к монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

При анализе места проектировщики нашли градостроительную ось, которая проходит через центральную площадь "Лужников" и аллею перед основным корпусом МГУ имени М. В. Ломоносова и связывает их в единый визуальный ансамбль. В связи с этим возникла идея создания фонтана.

Благоустройство Олимпийского комплекса "Лужники" началось в апреле. Работы планируется разделить на несколько этапов, чтобы территория не была закрыта полностью. В 2025 году рабочие обновят центральную площадь у Большой спортивной арены, а также причал "Лужники"-Центральный.

