Движение закроют в ЦАО 21 июня из-за фестиваля "Две реки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение для транспорта будет временно закрыто на участках набережных в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в субботу, 21 июня, из-за фестиваля "Две реки". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 04:00 до 23:59 на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка, а также на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной.

Кроме того, на указанных участках будет запрещена парковка с 00:01 и до окончания мероприятия.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом ограничений.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Плющева до 15 октября из-за проведения инженерных работ. Там будут недоступны для движения 1–2 полосы. На некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка автомобилей.