Набережные в центре Москвы перекроют в ночь на 22 июня из-за забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за Ночного забега некоторые участки набережных в центре Москвы будут закрыты в ночь с 21 на 22 июня, передает портал мэра и правительства столицы.

В субботу, 21 июня, в период с 20:00 до 23:59 перекроют участок Тестовской улицы от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, а также участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.

Помимо этого, с 21:00 21 июня до 00:15 воскресенья, 22 июня, нельзя будет проехать по участку Смоленской набережной от Новоарбатского моста до Бородинского моста. Также с 21:00 21 июня до 00:30 22 июня ограничат движение и по Ростовской набережной от Бородинского моста до 1-го Вражского переулка и по Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьего проезда.

Кроме того, в период с 21:00 21 июня до 01:00 22 июня запрещено будет проехать по участку Новодевичьей набережной от Новодевичьего проезда до Лужнецкой набережной, а также по улице Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда, по улице Лужники от дома 24 до дома 9 в Новолужнецком проезде.

Также движение ограничат по аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной и по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до аллеи Славы.

Помимо этого, с 00:01 21 июня и до конца Ночного забега на всех указанных участках будет запрещено парковать автомобили.

Водителям же рекомендовали заранее спланировать свой маршрут. С более подробной информацией они могут ознакомиться на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение 21 июня также закроют на участках набережных в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы из-за фестиваля "Две реки". Ограничения будут действовать с 04:00 до 23:59 на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка, а также на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной.

Кроме того, на указанных участках будет запрещена парковка с 00:01 и до окончания мероприятия.