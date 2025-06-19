Сергей Собянин рассказал, какими будут новые мосты через реку Раменку

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С двух новых мостов через реку Раменку будет открываться живописный вид на ландшафтный заповедник и прилегающую территорию. В темное время суток сооружения украсит подсветка, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в этом году планируется реализовать ряд важных транспортных проектов. Среди них – продление Мосфильмовской улицы на западе столицы. С нее можно будет выехать на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского.

Часть будущего участка пройдет по новым двум мостам через Раменку. В результате почти 300 тысяч человек близлежащих районов получат новые маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.

Всего специалисты в рамках проекта построят и реконструируют более семи тысяч километров дорог, завершить работы планируется осенью. В следующем году в городе будут заниматься продлением улицы Гайдая до проспекта Генерала Дорохова, отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы утвердил проект развития улично-дорожной сети около станции метро "Теплый Стан". Согласно проекту, будут реорганизованы более трех километров дорог, построены Проектируемые проезды № 1226 и 1229. Кроме того, для горожан установят новые остановочные павильоны, сделают дополнительные тротуары и наземные переходы.