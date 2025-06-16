Территории благоустроят возле шести транспортных узлов в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство возле шести транспортных узлов пройдет в Москве в 2025 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, главная задача работ заключается в улучшении транспортной и пешеходной доступности объектов, а также создании удобных маршрутов для горожан и автомобилистов. Кроме того, на некоторых участках будут обустроены места для отдыха и спортивных занятий и детские площадки, которые помогут сделать городскую среду современной и функциональной.

Специалисты комплекса приступят к благоустройству на территориях, прилегающих к транспортным узлам "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская". Там разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

В районе станции метро "Семеновская" планируется отремонтировать покрытие пешеходной зоны и дорожное покрытие, установить новые фонари и скамейки. Также будет произведена замена контактной сети вдоль трамвайных путей, проходящих по улицам Измайловский Вал и Щербаковской.

Там же для удобства пассажиров будут созданы приподнятые платформы. Вместе с тем работы по благоустройству пройдут в двух небольших скверах.

Тем временем возле транспортного узла "Домодедовская" специалисты создадут удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу со станции метро, модернизируют дорогу, тротуары и уличное освещение, а также установят современные остановочные павильоны.

В рамках работ планируется провести ремонт трех детских, двух спортивных площадок и одной площадки для занятий воркаутом. На этой же территории обновят футбольное поле.

Помимо этого, благоустройство пройдет возле 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Работы начнутся рядом с городскими вокзалами Беговая, Серп и Молот и станции Косино МЦД-3. Также впервые приведут в порядок территории у шести станций – Дмитровская, Царицыно МЦД-2, Останкино, Грачевская, Моссельмаш МЦД-3, а также платформы Новохохловской МЦК и МЦД.