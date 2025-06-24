Схема движения в районе "Лужников" изменится 27 и 28 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение в районе спорткомплекса "Лужники" будет временно ограничено с 27 по 28 июня из-за проведения концерта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В эти дни с 08:00 до завершения концерта водители не смогут съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 до окончания мероприятия будет перекрыт проезд на улице Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и в Проектируемом проезде № 2309.

На некоторых участках автомобилисты не смогут припарковать свои машины. Даная мера будет действовать 27 и 28 июня с 00:01 до завершения мероприятия.

В связи с введением ограничений водителей призвали быть внимательнее и попросили заранее строить маршрут с учетом перекрытий.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее автомобилистов предупредили, что движение будет частично ограничено на улице Плющева до 15 октября из-за проведения инженерных работ. По данным столичного Дептранса, будут недоступны 1–2 полосы. На некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка автомобилей.

