Новая конечная станция для наземного транспорта заработала в Солнцеве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая конечная станция для наземного транспорта заработала в столичном Солнцеве. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Станция для электробусов и автобусов расположена вблизи станции метрополитена "Говорово". Она может повысить эффективность работы маршрутов в ближайших районах, отметил вице-мэр.

Территорию оснастили двумя ультрабыстрыми зарядными станциями для электробусов. Также там появилось здание, в котором водители транспорта могут воспользоваться раздельными комнатами отдыха для мужчин и женщин, местом для перерыва на обед и медицинскими пунктами. Кроме того, в помещении установлены системы видеонаблюдения и безопасности.

Ликсутов отметил, что в столице к настоящему моменту существуют свыше 160 конечных станций, на 34 из которых создана инфраструктура для электробусов.

"Это улучшило условия труда водителей и положительно повлияло на работу маршрутов. Постоянно повышаем качество обслуживания пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

В ТиНАО с 28 июня заработает новый автобусный маршрут, который свяжет железнодорожную платформу Рассудово с несколькими населенными пунктами в районе Бекасово. Там выйдут автобусы малого класса. Они подойдут для перевозки разных групп населения.