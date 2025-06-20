Число поездок на электробусах в сутки в Москве достигло 1 миллиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число поездок на электробусах в сутки достигло 1 миллиона, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

В столичных электробусах установлены современные системы безопасности, которые функционируют в любых погодных условиях и снижают воздействие на экологическую обстановку. Во время поездок пассажиры могут воспользоваться USB-разъемами, чтобы подзарядить смартфоны, а также цифровыми валидаторами для оплаты проезда.

Кроме того, электробусы оснащены медиаэкранами, где москвичи могут узнать о ближайших остановках, системой климат-контроля, электроотопителями, кнопками открытия дверей и вызова водителя, откидной аппарелью, а также местами для маломобильных пассажиров и умной системой освещения, способной менять оттенок в течение дня.

Ликсутов отметил, что транспортные средства, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, начали использовать в Москве с 2018 года. За это время столице удалось занять первое место в Европе по числу электробусов. Совокупное число поездок на них к настоящему моменту превысило 745 миллионов.

"Продолжаем развивать комфортный и экологичный транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил вице-мэр.

В 2026–2027 годах город закупит еще 700 электробусов. Подобный транспорт курсирует в Москве на 210 маршрутах, а с начала 2025 года экологичные электробусы появились еще на 32 направлениях. Они обслуживаются на 12 площадках ГУП "Мосгортранс", автопарк которого насчитывает уже свыше 2 350 машин.

