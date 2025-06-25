Новый автобусный маршрут появится в ТиНАО с 28 июня

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый автобусный маршрут в ТиНАО, который свяжет железнодорожную платформу Рассудово с несколькими населенными пунктами в районе Бекасово, заработает 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о маршруте с269, который пройдет от Рассудова до СНТ "Лесное" через населенные пункты Яковлевское, Кузнецово, Руднево, Юрьево и Белоусово. Также пригородные автобусы маршрута № 1038 станут ходить только на участке от Рассудова до станции Селятино.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организуем комфортный наземный транспорт в шаговой доступности от станций рельсового каркаса в отдаленных поселениях и новых жилых кварталах", – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На новый маршрут в ТиНАО выйдут автобусы малого класса, которые подойдут для перевозки разных групп населения.

Также планируется продлить маршрут в Зеленограде до нового жилищного комплекса, а на юге Москвы общественный транспорт пройдет ближе к жилым зонам. Речь идет об автобусе № 16, который свяжет ЖК "Зеленый Парк" с остальным Зеленоградом. Также общественный транспорт маршрута с823 проследует по Пролетарскому проспекту вместо улицы Москворечье.

До этого на столичные улицы вышли 12 электробусов нового поколения. Уникальность модели в том, что у нее более прочная конструкция, увеличена технологичность сборки и стойкость корпуса к коррозии. Автобусы теперь курсируют на маршрутах 384 и 384к, от Савеловского вокзала до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА".

