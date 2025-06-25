Число погибших в Иране из-за израильских ударов выросло до 627

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Не менее 627 жителей Ирана погибли и более 4 870 получили ранения разной степени тяжести с начала военной операции Израиля, начавшейся в ночь на 13 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Исламской Республики.

По данным министерства, больше всего пострадавших и погибших пришлось на Тегеран и Керманшах. На месте скончались 86,1% от общего числа убитых, в больницах умерли 13,9%.

Отношения Тегерана и Тель-Авива обострились после того, как Израиль атаковал иранские военные базы. После этого Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству.

Менее чем через две недели к конфликту присоединились США, ударив по трем ядерным объектам Ирана, на что Тегеран ответил военной операцией против американских баз в Катаре и Ираке.

Спустя время глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Сообщалось, что соглашение было нарушено, однако затем Исламская Республика подтвердила перемирие.

При этом в Израиле указали, что военная кампания против Ирана не завершилась, впереди ее ждет новая фаза. Однако пока внимание израильских военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.