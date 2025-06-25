Fars: власти Ирана казнили троих обвиняемых в шпионаже на Израиль

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Власти Ирана казнили трех человек, обвиненных в сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад". Смертные приговоры были приведены в исполнение в тюрьме города Урмия, расположенного в провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Fars.

По утверждению журналистов, приговоренные пытались провезти в страну под видом алкоголя оборудование для терактов. Причем в материале делается особый акцент на том, что все трое являлись членами "сионистского режима".

Однако иранские власти не раскрыли личности казненных и не предоставили подробности их предполагаемой деятельности. Это уже не первый раз, когда в Иране казнят людей, обвиненных в связях с израильскими спецслужбами.

О схожем инциденте стало известно на прошлой неделе. Тогда по аналогичному обвинению был казнен иранец Исмаил Фекри. Его задержали зимой 2023–2024 года по подозрению в передаче израильской стороне чувствительной информации об Иране, а также поддержке связи с двумя офицерами "Моссада".

Конфликт между Ираном и Израилем обострился после нанесения еврейским государством ударов по иранским военным объектам. В ответ на это Исламская Республика также провела военную операцию.

Позже США атаковали три ядерных объекта в Иране, на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

Во вторник, 24 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по прекращению огня между Ираном и Израилем. Соглашение было нарушено, но затем Иран подтвердил перемирие.

