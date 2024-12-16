Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнить израильские власти юридически возможно

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Израильским властям может быть вынесен смертный приговор в случае совместного суда стран-сторонников палестинского народа. Об этом заявил заявил замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.



"Есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует, поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и... вынести смертный приговор этим (израильским. – прим. ред.) чиновникам", – приводит его слова агентство ISNA.

Гариб-Абади напомнил, что подобная практика рассматривалась в отношении преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

По его словам, для проведения совместного суда на уровне нескольких стран необходимо единодушие государств в этом вопросе и одобрение такого суда парламентами этих стран.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился с видеопосланием к иранскому народу, в котором пообещал, что мир со "свободным Ираном" наступит "раньше, чем многие думают". Он также заявил, что иранцы страдают под властью угнетающего их и угрожающего Израилю режима.

Кроме того, по данным СМИ, власти Израиля начали готовиться к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что военные структуры Израиля уже сейчас согласовывают возможные варианты действий в отношении Тегерана.

