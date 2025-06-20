Собянин: с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

Мосфильмовскую улицу реконструируют, чтобы водители могли выехать с нее на Южную рокаду. Как отметил Сергей Собянин в телеграм-канале, в результате почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат дополнительные маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.

Часть трассы пройдет по двум новым мостам через реку Раменку. Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция свыше 7 километров дорог.

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