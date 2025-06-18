"Деньги 24": гости ПМЭФ-2025 смогли познакомиться с товарами проекта "Сделано в Москве"

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) смогли благодаря столичному стенду познакомиться с товарами проекта "Сделано в Москве". Он помогает поддержать локальные бренды.

Чем Москва помогает местным производителям? И как в столице идет импортозамещение? Об этом программе "Деньги 24" рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

