Более 600 спектаклей под открытым небом покажут на фестивале "Театральный бульвар"

За лето на 14 городских площадках в рамках фестиваля "Театральный бульвар" состоится свыше 600 представлений, включая постановки театров из России, Китая, Индии, Аргентины, Сербии и Мексики. Программа обновляется каждую неделю.

На Чистопрудном бульваре прошел спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, а на Цветном – театрализованный концерт с участием юных артистов. В ближайшие месяцы зрителей ждут выступления китайского театра с постановкой "Панда Аду" и других международных трупп.

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