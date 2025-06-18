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18 июня, 02:00

Культура

Более 600 спектаклей под открытым небом покажут на фестивале "Театральный бульвар"

Более 600 спектаклей под открытым небом покажут на фестивале "Театральный бульвар"

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За лето на 14 городских площадках в рамках фестиваля "Театральный бульвар" состоится свыше 600 представлений, включая постановки театров из России, Китая, Индии, Аргентины, Сербии и Мексики. Программа обновляется каждую неделю.

На Чистопрудном бульваре прошел спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, а на Цветном – театрализованный концерт с участием юных артистов. В ближайшие месяцы зрителей ждут выступления китайского театра с постановкой "Панда Аду" и других международных трупп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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