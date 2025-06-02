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02 июня, 11:30

Культура

В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар"

В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар"

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В столице открылся фестиваль "Театральный бульвар". Он продлится до 31 августа. На улицах Москвы покажут более 600 спектаклей.

Программа включает не только постановки, но и репетиции, читки, вокальные импровизации и творческие лаборатории. В фестивале участвуют более 3 тысяч артистов из 300 театров со всей страны. Основные площадки расположены на Покровском, Чистопрудном бульварах и в парке у Политехнического музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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