02 июня, 11:30Культура
В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар"
В столице открылся фестиваль "Театральный бульвар". Он продлится до 31 августа. На улицах Москвы покажут более 600 спектаклей.
Программа включает не только постановки, но и репетиции, читки, вокальные импровизации и творческие лаборатории. В фестивале участвуют более 3 тысяч артистов из 300 театров со всей страны. Основные площадки расположены на Покровском, Чистопрудном бульварах и в парке у Политехнического музея.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.