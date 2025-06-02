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02 июня, 08:00

Город

Десятый фестиваль "Солома" пройдет 7 и 8 июня в кинопарке "Москино"

Десятый фестиваль "Солома" пройдет 7 и 8 июня в кинопарке "Москино"

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Десятый фестиваль "Солома" пройдет 7 и 8 июня в кинопарке "Москино". Когда-то он начинался как небольшая встреча и вырос до резидента крупнейших городских мероприятий.

В 2025 году "Солома" станет частью проекта "Лето в Москве" и впервые пройдет в кинопарке "Москино". Попасть на него можно по билетам в кинопарк, по ним же выиграть мерч. Гостям покажут, как создается кино, также в программе будут развлечения для детей, игры и конкурсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

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