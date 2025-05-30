Более 400 площадок подготовили для горожан в рамках проекта "Лето в Москве"

В столице стартует проект "Лето в Москве". С 1 июня по 7 сентября москвичей ждут более 400 площадок в разных районах города. Программа включает культурные, спортивные и образовательные мероприятия – все преимущественно на свежем воздухе и бесплатно.

Кроме того, 1 июня откроется городской ландшафтный фестиваль "Сады и цветы". На Манежной площади установят ботанический сад с настоящим водопадом. В субботу, 31 мая, столица отметит День и Ночь Московского спорта – гостей ждут спортивные активности на десятках площадок.

Подробнее – в программе Москва 24.