Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 11:30

Город

Более 400 площадок подготовили для горожан в рамках проекта "Лето в Москве"

Более 400 площадок подготовили для горожан в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице стартует проект "Лето в Москве". С 1 июня по 7 сентября москвичей ждут более 400 площадок в разных районах города. Программа включает культурные, спортивные и образовательные мероприятия – все преимущественно на свежем воздухе и бесплатно.

Кроме того, 1 июня откроется городской ландшафтный фестиваль "Сады и цветы". На Манежной площади установят ботанический сад с настоящим водопадом. В субботу, 31 мая, столица отметит День и Ночь Московского спорта – гостей ждут спортивные активности на десятках площадок.

Подробнее – в программе Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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