"Культура за 100 секунд": в Новой Третьяковке открылась выставка к столетию Майя Митурича

В Новой Третьяковке открылась выставка, посвященная столетию художника Майя Митурича-Хлебникова. В экспозиции собраны его иллюстрации к известным сказкам – "Бармалей", "Муха-Цокотуха", "Алиса в стране чудес" и другим. Посетители могут не только увидеть оригинальную графику, но и полистать книги с его рисунками.

В парке "Музеон" на выходных пройдет фестиваль искусств для детей "Небо". В программе – спектакль "Айболит спешит на помощь" и интерактивное цирковое шоу, которое покажут на главной сцене.

Подробнее – в программе Москва 24.