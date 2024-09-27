Актер Джаред Харрис рассказал, что снялся в фильме Marvel из-за ипотеки

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Актер Джаред Харрис, известный по ролям в сериалах "Чернобыль" и "Корона", признался, что принял участие в фильме "Морбиус" с Джаредом Лето из-за ипотеки. Об этом сообщает iNews.

"У меня, знаете ли, есть ипотека, которую нужно выплачивать", – рассказал актер.

Харрис отметил, что иногда актерам приходится соглашаться на роли в проектах, которые им не особо интересны, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность.

Он также прокомментировал неудачу спин-оффа "Человека-паука", подчеркнув, что в фильме не было "острого чувства юмора".

Между тем стало известно, что Disney планирует выдвинуть фильм "Дэдпул и Росомаха" в качестве претендента на главные награды киноиндустрии, одними из которых будут "Золотой глобус" и "Оскар". На "Золотом глобусе" ленту представят на номинации в комедийных категориях, а на "Оскаре", предположительно, – "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".