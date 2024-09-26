Мартин Скорсезе отменил съемки байопиков Иисуса и Фрэнка Синатры

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Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе отложил производство новых фильмов на неопределенный срок, сообщает Variety. При этом причины отмены съемок не названы.

В этом году Скорсезе начал работу над двумя биографическими проектами. Первый назывался "Жизнь Иисуса". На главную роль претендовали Эндрю Гарфилд и Майлз Теллер.

Вторая картина посвящена певцу Фрэнку Синатру и его супруге, актрисе Аве Гарднер. Пару могли сыграть Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Скорсезе уже пытался поставить картину в 2009 году, однако не получил разрешения от семьи Синатры.

Между тем актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди станут главными героями новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Режиссер Эмеральда Феннелл займется адаптацией сценария. Подробности о фильме пока не раскрываются.

