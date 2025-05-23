"Кинореквизит": часы, женские платки

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске обсуждаются часы и женские платки.

Кто придумал сцену с будильником в фильме "Бриллиантовая рука"? Как съемочной группе кинокартины "Белое солнце пустыни" удалось вернуть украденные дореволюционные часы "Павел Буре"?

Какие платки носили героини советских фильмов? Как проверяли оренбургские пуховые платки на подлинность? Как в народе назвали павловопосадский платок, с которым танцевала Надежда из комедии "Любовь и голуби"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".