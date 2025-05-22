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22 мая, 19:30

Культура

"Сити": что нового появилось в онлайн-кинотеатрах

"Сити": что нового появилось в онлайн-кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила подборку главных премьер в онлайн-кинотеатрах.

Вышел фильм "Батя 2. Дед" – продолжение популярной комедии с Владимиром Вдовиченковым. На этот раз герой вспоминает лето, которое провел у деда-фронтовика, роль которого исполнил Евгений Цыганов. Сценарий основан на реальных историях из детства членов съемочной группы.

Также в Сети появился фантастический фильм-комедия про героя давнего мема – Ждуна. Лента пародирует инопланетянина американского кинорежиссера Стивена Спилберга: по сюжету космический корабль с Ждуном терпит крушение в Краснодарском крае, и инопланетного гостя находит семья Семеновых, которая пытается вернуть его домой.

Подробнее – в программе "Сити".

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