Британский актер Колин Ферт сыграет в сериале о молодом Шерлоке Холмсе

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Английский актер, лауреат премии "Оскар" Колин Ферт сыграет одну из главных ролей в предстоящем сериале "Молодой Шерлок", передает Variety.

Режиссером и продюсером шоу выступает Гай Ричи. Сюжет сконцентрируется на 19-летнем Шерлоке Холмсе (его сыграет Хиро Файнс-Тиффин. – Прим. ред.), расследующем убийство в Оксфордском университете. В основу сериала положены одноименные произведения писателя Эндрю Лэйна.

Героя Ферта зовут Буцефал Ходж. Актерский состав также пополнили Цэн Цзине, Джозеф Файнс и Наташа МакЭлхоун. Сценарий адаптирует Мэттью Паркхилл, среди его работ наиболее популярной является шпионский телесериал "Тайная власть".

Ранее компания Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак". Главную роль в нем исполнил актер Лиам Хемсворт, заменив Генри Кавилла. В минутном анонсе главный герой ведет лошадь Плотву по лесу сквозь туман и лишь в конце показывает зрителям свое лицо.