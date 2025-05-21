Встречи с каскадерами и мотошоу пройдут в выходные в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба московского кинокластера

Гости кинопарка "Москино" в выходные, 24 и 25 мая, смогут встретиться с каскадерами и увидеть мотошоу. Об этом сообщает департамент культуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

На центральной площади кинопарка 24 мая мастера трюков покажут экстремальное мотошоу с трамплинами, ездой на одном колесе и акробатическими элементами. С 12:00 до 18:00 можно будет посетить уроки езды на детских мотоциклах и тематические фотосессии, а в 18:00 специалисты по трюкам покажут одну из самых страшных сцен в кино – горение.

Кроме того, на площадке "Улицы Берлина" с 12:30 зрителям покажут сцены военных погонь и перестрелок, в "Ковбойском городке" состоится "захват" банка с погонями на конях и падениями с крыши и из окон. Гости кинопарка станут свидетелями ковбойской дуэли в стиле Дикого Запада.

В "Питерском баре" пройдет бандитская драка в стиле 90-х: там разыграют отрывок по мотивам кинофильма "Брат-2" с крушением мебели, битьем посуды и другими моментами из ленты.

На площадке "Москва 1940-х годов" можно будет увидеть, как снимаются сцены с автомобильными погонями, стрельбой на крыше и падениями. Гостям предложат покататься на ретроавтомобилях в шляпах и перчатках тех лет.

С 13:00 до 14:00 в "Театре Гонзаги" ожидается конференция с участием вице-президента Гильдии каскадеров России Варварой Никитиной, каскадерами Нино Даисадзе из Грузии и Арманом Берикяном из Армении, а также постановщиком трюков на киностудии "Беларусьфильм" Александром Ситником. Они поговорят об особенностях своей профессии и ответят на вопросы слушателей.

На следующий день, 25 мая, в 13:00 ожидается встреча с каскадерами Евгением Богородским и Владимиром Карповичем. Первый принимал участие в фильмах "Тарас Бульба" и "Легенда о Коловрате", а второй снялся в 300 фильмах, включая "Брат-2", "9 рота", "Брестская крепость" и другие.

С 17:00 до 19:00 24 и 25 мая гости кинопарка смогут встретиться с президентом Гильдии каскадеров России Александром Иншаковым, который расскажет о работе с известными режиссерами и участии в фильмах "Бригада", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Асса".

В 15:00–16:30 в эти же дни в "Театре Гонзаги" выступит дуэт фехтовальщиков "Бретер", они поучаствуют в постановочных сражениях. На этой же площадке 25 мая в 19:00 директор кинопарка Кирилл Косенко и каскадер Александр Иншаков подведут итоги фестиваля и торжественно наградят лучших постановщиков и исполнителей трюков.

Кроме того, гости "Москино" смогут посмотреть мультфильм "Ганзель и Гретель: миссия "Спящая красавица", фильмы "Приключения Паддингтона – 3", "Соловей против Муромца", "В списках не значился" и "Кракен".

Ранее в кинопарке завершили съемки фильма "Александр I". Кинолента стала четвертой из цикла "Русь", посвященного истории России и личностям, которые сделали ее великой страной. Создатели фильма пообещали показать зрителям исторически достоверный образ императора Александр I, который одержал победу над Наполеоном и добился укрепления авторитета России на международной арене.

